6 ملاعب تستضيف مباريات الدوري بحضور الجمهور .. تعرف عليها

توصل اتحاد الكرة إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الأمنية، على إقامة مباريات الدوري والكأس بحضور الجماهير بالسعة الكاملة في الموسم الجديد في 6 ملاعب.
وعلمت "الوفد"، أن الملاعب الستة هي: ستاد القاهرة، ستاد الإسكندرية، ستاد الإسماعيلية، ستاد السويس، ستاد الدفاع الجوي، ستاد السلام، وهي الملاعب التياستضافت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
ويعد الاتجاه الأقرب داخل الجبلاية أن يكون دخول الجماهير في مباريات الدوري والكأس الموسم المقبل من خلال نظام تذكرتي الذي تم تطبيقه في كأس الأمم.
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