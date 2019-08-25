رياضة | تركي آل الشيخ يرصد جوائز جديدة لتوقعات نادي ألميريا في المباراة القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يرصد جوائز جديدة لتوقعات نادي ألميريا في المباراة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، عن بدء توقعات المباراة المقبلة لنادي ألميريا، في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مضيفًا ٣ جوائز جديدة، عبارة عن تليفونات محمول ماركة "أيفون"، بخلاف سيارة حديثة موديل ٢٠١٩.

وقال المستشار تركي آل الشيخ: إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم... سؤال جديد والجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩ للمركز الأول، و ثلاثة أجهزة آيفون للمركز الثاني والثالث والرابع ... الآن سأذكر لكم شروط المسابقة:

1. الإجابة الصحيحة على السؤال

2. عمل لايك وشير لهذا البوست

3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:

1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh

2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik

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3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/

4. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria

5. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab

6. حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/

7. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij

8. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA

السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وهويسكا القادمة والتي ستقام يوم ٣١/٠٨/٢٠١٩ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. اخر موعد لقبول التوقعات هو قبل بداية المباراة.