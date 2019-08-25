رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019.. 5 مواجهات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2019.. 5 مواجهات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 25 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة بيراميدز ضد ايتوال دو كونجو في الكونفدرالية، وبورنموث مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، وبرشلونة أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني، وأودينيزي ضد ميلان بالدوري الإيطالي، وباريس سان جيرمان ضد تولوز في الدوري الفرنسي، وجل فيسينتي ضد سبورتينج براجا “كوكا” في الدوري البرتغالي.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

الدوري الإنجليزي “الجولة الثالثة”

بورنموث x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

وولفرهامبتون x بيرنلي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

توتنهام x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني “الجولة الثانية”

ديبورتيفو ألافيس x اسبانيول، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

ريال مايوركا x ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 9.

ديبورتيفو ليجانيس x أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة x ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي “الجولة الأولى”

أودينيزي x ميلان، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

روما x جنوى، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

سامبدوريا x لاتسيو، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

سبال x أتالانتا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

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الدوري الألماني “الجولة الثانية”

لايبزيج x أينتراخت فرانكفورت، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

هيرتا برلين x فولفسبورج، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري الفرنسي “الجولة الثالثة”

موناكو x نيم أولمبيك، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

باريس سان جيرمان x تولوز، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري البرتغالي “الجولة الثالثة”

بورتيمونينسي x سبورتينج لشبونة، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ووالثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ولكن المباراة غير مذاعة.

جل فيسنتي x سبورتينج براجا، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، ولكن المباراة غير مذاعة.

الدوري التونسي “الجولة الأولى”

الاتحاد المنستيري x الصفاقسي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية 1.

الكونفدرالية الأفريقية “إياب دور الـ64”

ايتوال دو كونجو الكونجولي x بيراميدز ، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة صوتيًا عبر إذاعة الشباب والرياضة فقط.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” الجولة الثالثة “المجموعة الثانية”

البنزرتي التونسي x شبيبة الساورة الجزائري، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

فومبوني كلوب من جزر القمر x أساس تيليكوم الجيبوتي، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2.