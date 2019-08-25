شكرا لقرائتكم اليوم ..الإنتاج الحربى يواجه بتروجت وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى الخامسة عصر اليوم الأحد فريق الإنتاج مباراة ودية مع بتروجت على ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد..وكان الإنتاج الحربى قد واجه سيراميكا كليوباترا ودياً مساء الخميس الماضى وفاز عليه بهدفين دون رد

وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف ، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.