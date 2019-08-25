شكرا لقرائتكم المقاولون يخوض وديتين قبل السفر لمعسكر كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب ذئاب الجبل، مباراتين وديتين اليوم الأحد أمام فريقي فاركو والمتحدة، وذلك قبل السفر إلى كرواتيا للدخول في معسكر إعداد خارجي.

وكان المقاولون قد خاض 4 وديات سابقة في أغسطس الجاري أمام مصر للتأمين ومنتخب السويس والزيد الإماراتي وديروط، حيث حرص عماد النحاس على منح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة للوقوف على القائمة النهائية لذئاب الجبل التي ستخوض معسكر كرواتيا.

ويطير المقاولون مساء غداً الالاثنين إلى كرواتيا للدخول في معسكر إعداد يتخلله ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية في إطار استعدادات ذئاب الجبل للموسم الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.