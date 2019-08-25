عماد متعب : حسام البدرى كان بيتلكك ومش واضح معايا

الموجز

هاجم عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الكابتن حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي، متهمًا إياه بمحاولة خلق المشاكل بين اللاعب وجمهور النادي.

وتابع " متعب " خلال حواره مع كابتن اسلام الشاطر في برنامج "سهرة مع" المذاع عبر قناة «الأهلي» : حسام البدري كان دائم التجاهل له أثناء توليه قيادة القلعة الحمراء في ولايته الأخيرة , موضحا ان جلوسه على دكة البدلاء كان لأسباب شخصية،

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مشيرًا إلى أنه كان يذهب للنادي فى فترته الأخيرة عندما كان لاعبًا بدون زي التدريبات بسبب معرفته المسبقة بخروجه من قائمة المباريات