النشرة الرياضية.. صلاح يقود ليفربول للصدارة.. والزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز الأخبار في النشرة الرياضية عن يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2019.

الاعتذارات تتوالى.. كواليس مفاوضات الأهلى مع خليفة لاسارتي و"الخطة البديلة"

قال مصدر مسئول بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365" إن اسم المدرب الجديد للنادي الأحمر قد يكون خارج القائمة المعلنة بعد تعثر المفاوضات مع الخماسي الذي استقرت عليه لجنة التخطيط.

تطور جديد في أزمة كوليبالي مع الأهلي

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي، أن مدير الكرة بالنادي مهدي العجيمي سيغادر إلى القاهرة غدًا الأحد من أجل التفاوض مع الأهلي لإنهاء أزمة اللاعب سليماني كوليبالي.

11 ناديا ينضمون للمتأهلين في دوري أبطال إفريقيا

انضم 11 ناديًا لقائمة المتأهلين لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء اليوم الثاني من مرحلة العودة للدور التمهيدي من البطولة.

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الزمالك يكتسح ديكاداها بسداسية.. ويتأهل لدور الـ 32 بدوري الأبطال

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على ديكاداها، في إطار إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

المصري يواجه ماليندي بطل زنجبار في الدور التمهيدي الثاني بالكونفدرالية

انتهت مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي أقيمت عصر اليوم على ملعب عماني بزنجبار والتي جمعت بين ماليندي بطل زنجبار ومقديشيو سيتي بطل الصومال بفوز ماليندي بهدف للاشئ ليصعد للدور التمهيدي الثاني بفوزه بمجموع المباراتين بهدف للاشئ بعد أن سبق أن تعادل الفريقان سلبياً في مباراة الذهاب التي أقيمت قبل نحو أسبوعين على نفس الملعب.

بالفيديو.. الصدارة للريدز.. صلاح يحسم قمة ليفربول وآرسنال بالتسجيل مرتين

قاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فريقه للاحتفاظ بقمة الدوري الإنجليزي بالفوز على آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن الجولة الثالثة من منافسات بريميرليج.

"قبول استقالة سويلم وإقالة عامر حسين".. 5 قرارات لاتحاد الكرة "المؤقت"

أعلن عمرو الجانيني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة ضمن اللجنة الخماسية المشكلة 5 قرارات خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم ، السبت بمقر الاتحاد بمنطقة الجبلاية.