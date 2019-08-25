مرتضى منصور يرد على حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

رد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على إمكانية تعاقد فريقه مع وليد أزارو مهاجم الأهلي خلال الفترة الحالية.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه لا ينوي التعاقد مع المهاجم المغربي للأهلي، أو أي لاعب آخر من القلعة الحمراء.

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وقال منصور: "إذا أردت التعاقد مع أزارو فعلي أولًا أن أتعاقد مع الجن الذي كان يتواجد معه في الموسم الماضي وتركه حاليًا".

وأكمل: "بالتأكيد، لا نية للتعاقد مع أزارو، فريقنا كامل العدد من ناحية المحترفين".

واختتم: "لا نتعاقد مع لاعبين من الأهلي، ولذلك فلا نية لدينا لضم أزارو أو أي لاعب آخر من الفريق الأحمر".