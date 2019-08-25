مرتضى منصور: عرضت على سويلم تولي منصب المدير التنفيذي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه عرض منصب المدير التنفيذي بالقلعة البيضاء على ثروت سويلم المستقبل من منصبه في اتحاد الكرة المصري.
وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أنه تحدث مع سويلم من أجل عرض المنصب عليه، بعدما تقدم باستقالته من اتحاد الكرة.
وقال رئيس الزمالك: "عرضت على ثروت سويلم أن يتولى منصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك، اتحاد الكرة خسره فهو رجل نظيف وإداري ممتاز".
الجدير بالذكر أن ثروت سويلم تقدم باستقالته من منصب المدير التنفيذي باتحاد الكرة المصري، حيث أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة التي تدير الاتحاد عن قبولها.
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