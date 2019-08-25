مرتضى منصور يتحدث عن 4 أسماء لعبوا لأنفسهم أمام ديكاداها الصومالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه غير سعيد بالأداء الذي قدمه فريقه في مواجهة ديكاداها بطل الصومال في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن أيمن حفني صانع ألعاب فريقه يود الرحيل، لافتًا إلى أنه يحاول إقناعه بالبقاء.

وقال رئيس الزمالك: "لست سعيدًا بالأداء الذي كان عليه الزمالك أمام ديكاداها، كان بإمكاننا الفوز 15-0، هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين كانوا يريدون تسجيل الأهداف بأنفسهم، وهذا غير جيد".

واختتم: "لن نتعاقد مع لاعبين جدد، الفريق به تخمة حاليًا، ولكن هناك بعض اللاعبين يريدون الرحيل منهم أيمن حفني وأحاول حاليًا إقناعه بالبقاء".