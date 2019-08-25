بيراميدز يخوض نصف نهائي كأس مصر 2 سبتمبر حال صعوده

استقر مسئولو اتحاد الكرة، على أن يخوض فريق بيراميدز، مباراة نصف نهائي كأس مصر يوم 2 سبتمبر المقبل، حال تجاوزه الدور ربع النهائي. يوم 2 سبتمبر المقبل، حال تجاوزه الدور ربع النهائي. ويخوض بيراميدز مباراة الدور ربع النهائي أمام حرس الحدود يوم 30 أغسطس الجاري على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

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