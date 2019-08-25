رياضة | هل يفشل رحيل نيمار إلى برشلونة أو ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يفشل رحيل نيمار إلى برشلونة أو ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الأزمة بين البرازيلي نيمار وناديه باريس سان جيرمان الفرنسي في طريقها للحل مما يهدد انضمامه إلى برشلونة أو ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن التوتر بين نيمار وباريس سان جيرمان في طريقه إلى التلاشي وألمحت أن توماس توخيل المدير الفني للفريق الفرنسي سيضم النجم البرازيلي إلى تشكيلة الفريق التي ستواجه تولوز غدًا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن ما بين نيمار وناديه الحالي لا يعتبر حربا في إشارة إلى احتمال استمرار اللاعب مع فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الحالي والذي انطلق قبل أيام.

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وأكدت ليكيب أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وعملاقي الدوري الإسباني لم تصل إلى شيء يذكر بشأن رحيل نيمار إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن سوق الانتقالات في أوروبا ستغلق في الثاني من سبتمبر المقبل وتوقعت الصحيفة الفرنسية انهيار المفاوضات بين كل الأطراف بخصوص نيمار مشيرة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة لا يرغبان في ضم لاعب يتقاضى أموالا باهظة ويتعرض إلى إصابات بشكل متكرر.

يذكر أن نيمار رحل قبل عامين من برشلونة إلى باريس سان جيرمان في أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو ويتقاضى راتبا سنويا يقدر بنحو 37 مليون يورو وهو مبلغ يصعب الحصول عليه في البرسا أو الملكي.