رياضة | كلاكيت تاني مرة.. سان جيرمان يقترب من السقوط في فخ برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلاكيت تاني مرة.. سان جيرمان يقترب من السقوط في فخ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن طلب إدارة باريس سان جيرمان في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، ضمن صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وكان برشلونة قد تقدم بعرض لضم نيمار من صفوف برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وسط صراع طويل من جانب غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويبدو أن سان جيرمان في طريقه للسقوط في الفخ الثاني من برشلونة، في حالة حصوله على خدمات ديمبلي، حيث أن الاخير يعيبه نفس مساوئ نيمار المتمثلة في غيابه عن بعض التدريبات وكثرة الإصابات.

وعلى الرغم من إمكانيات نيمار الكبيرة إلا أن كثرة إصاباته وغيابه عن التدريبات أبعاده عن الكثير من المبارايات الهامة للنادي الباريسي، ليفشل في تقديم الإضافة للنادي الباريسي رغم قدومه بمبلغ ٢٢٢ مليون يورو، فهل سيسقط باريس في فخ برشلونة للمرة الثانية.