النواخذة يغرِقون الفرسان

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تغلب الاتفاق على مضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع مساء أمس (السبت). جاء هدفا الاتفاق عن طريق كل من فواز الطريس برأسية جميلة (د:57)، ومن زميله نعيم الصليطي (د:90+6)، وبذلك رفع الاتفاق رصيده إلى 3 نقاط، فيما بقي الوحدة دون أي نقطة.

وعلى استاد الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء أودع الشباب أول 3 نقاط له في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس، سجل للشباب كل من: دانيلو اسبريا (د:1)، كريستيان جوانكا (من ركلة جزاء د:49)، وسجل للفتح: مروان سعدان (من ركلة جزاء د:86).

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شهد اللقاء تقدم الشباب مبكراً في الدقيقة الأولى عن طريق مهاجمه دانيلو اسبريا الذي استغل تمريرة زميله عبدالله الشامخ من فوق الدفاع ليتابعها ويضعها على الطائر بقدمه اليمنى على يسار حارس الفتح ماكسيم كوفال.

وفي الشوط الثاني، عاد اسبريا ليشكل إزعاجا لدفاع الفتح وينطلق بكرة من الجهة اليمنى ويتعرض للإعاقة من توفيق بوحيمد داخل منطقة الجزاء لم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء تقدم لها الأرجنتيني كريستيان جوانكا ويضعها في المرمى هدفا ثانيا للشباب، وفي الدقيقة 86 تحصل لاعب الفتح اللاعب البديل ساسا جوانوفيتش على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة من المدافع الشبابي محمد البقعاوي وتقدم لها مروان سعدان وسددها في المرمى هدفا أول للفتح، وبعد 6 دقائق وقتا بدل ضائع أعلن الحكم الهولندي مارتينوس كيركوف نهاية اللقاء بفوز الشباب بنتيجة 2/1.

وفي المجمعة، تعادل فريقا الفيصلي وضيفه الفيحاء سلبياً لينال كل فريق نقطة واحدة. بدأ الفيصلي بداية قوية وسنحت فرصة لمهاجمه البرازيلي الذي سدد كرة قوية ارتدت من العارضة، وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة دون فرص حقيقية. وفي الشوط الثاني أضاع مهاجم الفيحاء حمد الجهيم فرصة محققة بعد أن تدخل مدافع الفيصلي المحترف البرازيلي رافاييل سيلفا في الوقت المناسب وأبعد الكرة لركلة زاوية، لتستمر النتيجة سلبية إلى أن أعلن الحكم النيوزيلاندي ماثيو كونغر نهاية المباراة بالتعادل السلبي وحصول كل فريق على نقطة وحيدة.