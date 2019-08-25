شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الرائد تتأخر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة) أبدى المتحدث باسم نادي الرائد صالح المرشود تذمره جراء تأجيل رحلة عودة الفريق من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى القصيم لأكثر من مرة. وأضاف المرشود «الفريق يسير وفق برنامج معد مسبقاً من قبل الجهاز الفني وبموافقة من الجهاز الإداري ومثل هذه المواقف من شأنها إحداث خلل في إعداد الفريق لما تبقى من منافسات»، مبدياً استغرابه من تأخر الرحلة 3 مرات دون معرفة مسببات هذا التأخير.

أبدى المتحدث باسم نادي الرائد صالح المرشود تذمره جراء تأجيل رحلة عودة الفريق من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى القصيم لأكثر من مرة. وأضاف المرشود «الفريق يسير وفق برنامج معد مسبقاً من قبل الجهاز الفني وبموافقة من الجهاز الإداري ومثل هذه المواقف من شأنها إحداث خلل في إعداد الفريق لما تبقى من منافسات»، مبدياً استغرابه من تأخر الرحلة 3 مرات دون معرفة مسببات هذا التأخير.

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