شكرا لقرائتكم خبر عن التذاكر «تولّع» الكلاسيكو الآسيوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

شهد موقع «مكاني» المنصة المخصصة لبيع تذاكر المباريات، إقبالاً من جماهير الاتحاد والهلال بأعداد كبيرة لحضور لقاء الكلاسيكو الآسيوي (الثلاثاء) القادم، ومن المتوقع أن تنفد التذاكر بفئاتها قبل انتهاء المدة المحددة.

وحددت الإدارة الاتحادية أسعار تذاكر المباريات بـ40 ريالاً للدرجة الموحدة للأفراد والعائلات، و400 ريال للدرجة الفضية، و800 ريال للدرجة الذهبية، للمواجهة المرتقبة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» في الدور ربع النهائي ضمن دوري الأبطال.