شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «حراسة» في النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

يتجه مدرب فريق النصر فيتوريا للإبقاء على الحارس الأسترالي براد جونز بعد أن كانت النية بتغييره قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية الحالية يوم السبت القادم، بحارس غير «آسيوي»، وجاء توجه المدرب فيتوريا بالتنسيق مع الإدارة النصراوية بسبب مواصلة العالمي مشواره في دوري أبطال آسيا، وصعوبة التعاقد مع لاعب آسيوي بديل، مع عدم وجود بدلاء بكفاءة عالية بعد أن تمت إعارة الحارس البديل عبدالله العويشير لنادي الشباب، وصالح الوحيمد لفريق أبها، والإبقاء على وليد عبدالله وزيد البواردي، وكانت إدارة صفوان السويكت تتجه لإبعاد الحارس جونز والتعاقد مع مدافع «آسيوي» لكن إعارة العويشير المفاجئة من قبل الإدارة المسيرة لأعمال النادي خلال فترة الانتخابات وعدم وجود بديل خبير للحارس وليد عبدالله مع ضيق الوقت أجبرهم على إبقاء جونز. ووفق مصادر "الخليج 365" المقربة من البيت النصراوي فإن التقارير الطبية والفنية كشفت عدم مقدرة الحارس وليد عبدالله الذي وصل لعامه 34 عاماً على اللعب موسماً كاملاً، بسبب إصابته المتكررة في الركبة، وعدم وجود حارس محلي بديل يعتمد عليه في حال غيابه، باستثناء الحارس الشاب قليل الخبرة زيد البواردي. جماهير العالمي كانت قد طالبت خلال الفترة الماضية بإبعاد جونز وجلب مدافع «آسيوي» يتم الاستفادة منه في دوري أبطال آسيا، في ظل عدم تقديم جونز الإضافة الفنية المطلوبة للاعب أجنبي والاسفادة من مقعد إضافي في المسابقة الآسيوية التي وصل فيها العالمي للدور ربع النهائي، إذ يستضيف فريق السد القطري يوم غد (الإثنين) على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، إلا أن عدم وجود حارس بديل محلي لوليد جعلت المدرب يرفض المغامرة بإبعاد جونز، إلا إذا جلبت الإدارة حارساً أجنبياً بديلاً أكثر كفاءة منه بغض النظر عن جنسيته.

يشار إلى أن الفريق النصراوي كان لديه 5 حراس في الموسم الماضي، إلا أن الإدارة المسيرة أعارت حارسين، ليبقى الفريق على 3 حراس فقط.

يذكر أن إدارة العالمي منحت الحارس العويشير لفريق أحد في الفترة الشتوية الماضية، ثم أعادته مجدداً نهاية الموسم بعقد جديد بعد تألقه مع الجبل الأحدي، ثم إعارته مجدداً للشباب .