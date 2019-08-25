شكرا لقرائتكم خبر عن البريكان بديلاً لـ«حمدالله» أمام السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة) من المنتظر أن يدفع مدرب النصر فيتوريا بالمهاجم الشاب فراس البريكان بديلاً للمغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تحوم الشكوك حول قدرته على المشاركة مع فريقه أمام السد القطري غداً (الإثنين) في ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك لعدم جاهزيته الكاملة للمباراة بعد خروجه متأثراً بالإصابة أمام ضمك في افتتاحية دوري كأس الأمير

من المنتظر أن يدفع مدرب النصر فيتوريا بالمهاجم الشاب فراس البريكان بديلاً للمغربي عبدالرزاق حمدالله الذي تحوم الشكوك حول قدرته على المشاركة مع فريقه أمام السد القطري غداً (الإثنين) في ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك لعدم جاهزيته الكاملة للمباراة بعد خروجه متأثراً بالإصابة أمام ضمك في افتتاحية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي انتهت نصراوية بهدفين مقابل لا شيء، إذ اتضح بعد الكشف الطبي إصابة اللاعب حمدالله بكدمة قوية في المفصل، وما زال الغموض يكتنف مشاركته من عدمها في مواجهة الغد، إذ من المتوقع تواجد المهاجم صالح آل عباس ضمن قائمة الفريق في مباراة السد، على أن يغادر آل عباس صفوف الفريق النصراوي إلى فريق أبها على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد أن أعطى المدرب فيتوريا الضوء الأخضر لإدارة النادي لإعارته، وسيعتمد في الموسم الحالي على الثلاثي حمدالله، والقادم من التعاون عبدالفتاح آدم بجانب فراس البريكان، هذا وتنفس المدرب النصراوي الصعداء بعودة الظهير الأيمن سلطان الغنام، الذي خرج في منتصف الشوط الثاني أمام ضمك بسبب ارتفاع درجة حرارته، فيما غاب عمر هوساوي عن المباراة بسبب كدمة تعرض لها في التدريب قبل الأخير وفضل المدرب فيتوريا إراحته وخضوعه للعلاج من أجل الزج به أساسياً بجانب عبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد، وسيكون المحور عبدالعزيز الجبرين في دكة البدلاء بعد اكتمال جاهزيته الفنية للعودة عقب غيابه طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة في الركبة، فيما سيتواجد بخط الوسط عبدالله الخيبري وعبدالرحمن الدوسري بجانب فهد الجميعة والبرازيلي جوليانو والمغربي نورالدين امرابط الذي قيده بديلاً للبرازيلي مايكون في القائمة الآسيوية.

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