الزعيم يستعيد الدوسري قبل مواجهة العميد

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) بدأ المدرب الهلالي رازفان استعداداته لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد بعد غد (الثلاثاء) في استاد الجوهرة بجدة، ضمن ذهاب دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ وضع المدرب رازفان الخيارات التي سيلعب بها اللقاء الآسيوي القادم، وسيكون اللاعب سالم الدوسري ضمن العناصر في القائمة الأساسية بعد إراحته عن المشاركة في مباراة الفريق الهلالي أمام أبها في دوري كأس الأمير

بدأ المدرب الهلالي رازفان استعداداته لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد بعد غد (الثلاثاء) في استاد الجوهرة بجدة، ضمن ذهاب دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ وضع المدرب رازفان الخيارات التي سيلعب بها اللقاء الآسيوي القادم، وسيكون اللاعب سالم الدوسري ضمن العناصر في القائمة الأساسية بعد إراحته عن المشاركة في مباراة الفريق الهلالي أمام أبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث كان يعاني من إصابة بسيطة وفضل المدرب رازفان عدم المجازفة به في المواجهة الدورية الأولى التي كسبها الزعيم 4/‏2. ومن المتوقع أن يبدأ باللاعب سلمان الفرج بديلاً للاعب عبدالله عطيف الذي سيغيب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه السابقة، فيما تقررت مغادرة البعثة الهلالية مساء اليوم عبر طائرة خاصة إلى مدينة جدة، وذلك بعد نهاية مران اليوم (الأحد). وسيختتم الزعيم تحضيراته الفنية على استاد الجوهرة الذي سيحتضن المواجهة الآسيوية المرتقبة. وكان الفريق الهلالي واصل تدريباته أمس على ملعب النادي، إذ أدى اللاعبون الذي شاركوا بصفة أساسية أمام أبها تدريبات استرجاعية، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية، التي اعتمد فيها الجهد الفني على الجانب اللياقي والبدني، وطبق خلالها بعض الخطط التي سينتهجها في المباراة القادمة. واختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف مساحة الملعب.

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