شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الرومانية: المحترفون أنقذوا رازفان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

استغربت الصحف الرومانية من التكتيك الفني «العادي» الذي وضعه ابن جلدتهم المدير الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو خلال الطلة الأولى ضمن افتتاحية مباريات «الزعيم» أمام فريق أبها ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي انتهت لمصلحة الأزرق برباعية مقابل هدفين. وقالت صحف «digisport - fanatic - prosport» الرومانية: نبارك للكابتن رازفان الفوز الصعب أمام الفريق الصاعد حديثاً الى الدوري الممتاز أبها، ولكن من خلال متابعتنا للقاء لم يكن تكتيك فريقه عالياً كما كان خلال مواجهتي الأهلي ضمن البطولة الآسيوية.

وأضافوا: خلال مواجهة أبها نجح المحترفون الأجانب «غوميز، وجوفينكو، وخربين» بإنقاذ الهلال ورسم السعادة على محيا جماهيره التي كانت حاضرة بكثافة في ملعب جامعة الملك سعود. وزادت الصحف: قد تكون البداية السبب الرئيسي في عدم ظهور الفريق بالصورة الفنية العالية، خاصة أن الأجواء المناخية في المملكة حارة جداً خلال أغسطس الجاري.

وتابعت حديثها: مواجهة فريقي الهلال والاتحاد ستكون الاختبار الحقيقي الثاني لرازفان، خاصة أن الفريقين يرغبان في مواصلة المشوار نحو النهائي، وهنا الجماهير السعودية على موعد جديد بين كلاسيكو الاتحاد والهلال.