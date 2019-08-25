شكرا لقرائتكم خبر عن «مليار ونصف»... تركض في ميدان هجن الطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

في الوقت الذي أوضح الاتحاد السعودي أن أعداد الهجن المشاركة العام الحالي في مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف بلغت أعدادها 7000 مطية، كشف لـ«الخليج 365» عدد من المختصين أن متوسط إجمالي بيع الهجن الواحدة في المهرجان المقام حالياً بميدان الطائف التاريخي تصل إلى ٢٤٠ ألف ريال، بما يبلغ إجماليها نحو 1.5 مليار.

بداية أكد الهجّان والمتخصص في الهجن عبدالله بن رضمة العطوي أنه فضلاً عن أن مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف مهرجان دولي تراثي وحضاري واجتماعي وملتقى للأشقاء من الدول العربية في رياضة سباقات الهجن، فإن العائد الاقتصادي لهذا الكرنفال الدولي به منفعة تعود على الجميع بالخير، إذ بلغ المبلغ المرصود لهذه الجوائز 53 مليون ريال، ومتوسط أسعار الهجن في هذا المهرجان تقارب 1.356 مليار ريال سعودي، وهناك مبيعات هجن من ميدان نجران تجاوز مجملها 3 ملايين و300 ألف ريال سعودي.

فيما أشار أستاذ الاقتصاد والمال بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إلى أن هذه الأرقام تشير إلى عصب اقتصادي قوي يتم ضخّه في الهجن وله انعكاس بالطبع على السياحة في الخليج والمملكة، خصوصا أنه يتزامن مع فصل الصيف، داعياً إلى ضرورة مزيد من الاهتمام بهذا الرافد وتطويره، لافتاً إلى أنه يخلق وظائف للشباب بشكل كبير، ولا شك أن رعاية ولي العهد لهذا المهرجان تعكس اهتمام القيادة بالهجن منذ الأزل.

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من جانب آخر، لفتت الحقّة «شبرية» الأنظار كونها الأغلى بيعاً في مهرجان الطائف، إذ حققت «شبرية» أغلى صفقة الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية 4.6 مليون ريال، وتمت عملية البيع من قبل مالكها العتيبي لصالح هجن الرئاسة بعد تحقيقها المركز الأول في الأشواط التنشيطية الأسبوع الماضي لأفضل وقت وصول بين الأشواط الـ16 بالفترة المسائية في 4 دقائق و31 ثانية، وكشف مضمّر شبرية في تعليق مقتضب أن الصفقة تمت بالقيمة ذاتها، وأن «عزبتهم» المعروفة بـ«عزبة المغايرة» معروفة في تاريخ ميدان هجن الطائف من خلال تصدير الهجن الأفضل على مستوى الخليج.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد السعودي للهجن أمس اختتام الأشواط التنشيطية الافتتاحية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية التي استمرت على مدى 8 أيام بواقع فترتين صباحية ومسائية، وطيلة الفترة الماضية عاش ميدان محافظة الطائف للهجن المستضيف لسباقات المهرجان أجواء حماسية منذ لحظات انطلاق باكورة هذه الأشواط التي بلغ عددها الإجمالي 218 شوطاً، وشارك فيه ما يقارب 7000 مطية من كافة ميادين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، هذا ويستعد الاتحاد السعودي للهجن لإطلاق أشواط الماراثون والدولية والإنتاج والسودانيات اعتبار من صباح يوم بعد غد (الثلاثاء) من خلال 48 شوطاً، وشهدت الأشواط التنشيطية زيارة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، إذ قام سموه بتفقد ميدان الهجن واطلع على حسن التنظيم وتوفير كافة الخدمات للمشاركين والجمهور، ووجه سموه بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المشاركين والحضور وإخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بهذا المهرجان خصوصاً أنه يحمل اسم سمو ولي العهد.

والتقى الأمير فهد بن جلوي خلال جولته بعدد من المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة ووجه بضرورة التزام كافة المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق الفائدة والهدف للجميع.