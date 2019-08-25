شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الهجن يطلق جائزة «التميز الإعلامي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الطائف)

في بادرة نوعية للاتحاد السعودي للهجن هذا العام تنطلق مسابقة «التميز الإعلامي» بجوائز مالية قيمة، حسب ما صرح به مدير اللجنة الإعلامية والمتحدث باسم مهرجان ولي العهد للهجن صالح العنزي لـ«الخليج 365»، الذي أكد أن هذه الجائزة تأتي بالتزامن مع مهرجان ولي العهد للهجن، وتستمر فترة المسابقة حتى نهاية المهرجان، تقديراً للدور العظيم الذي يبذله الإعلاميون في جميع وسائل الإعلام ومنصاته الذين نعتبرهم شركاء أساسيين في النجاح.

وقال العنزي: «الجائزة تهدف لإثراء المحتوى المطروح عن المهرجان والتنويع في أشكاله ووسائله، ودعم التميز والابتكار في المجال الإعلامي، وفي لفتة مهمة هي الأولى من نوعها في المهرجان تمت إضافة فرع «صحافة المواطن» نظراً لدور الشبكات الاجتماعية الفاعل، ودعماً للعمل الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي».