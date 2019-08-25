شكرا لقرائتكم خبر عن والد ندى لـ "الخليج 365": أفتخر بفروسية ابنتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) كشف لـ«الخليج 365» سعيد القحطاني (والد الفارسة ندى)، المشاركة في عروض فرسان سوق الخليج 365، أنه يفتخر بفروسية ابنته ولن يتوانى عن دعمها والوقوف إلى جانبها للمشاركة في أي مناسبة تحمل اسم الوطن، مبينا أن ندى شغوفة بتعلّم هذا الفن من

كشف لـ«الخليج 365» سعيد القحطاني (والد الفارسة ندى)، المشاركة في عروض فرسان سوق الخليج 365، أنه يفتخر بفروسية ابنته ولن يتوانى عن دعمها والوقوف إلى جانبها للمشاركة في أي مناسبة تحمل اسم الوطن، مبينا أن ندى شغوفة بتعلّم هذا الفن من الرياضة ، موضحا أن انطلاقتها من جدة التي بدأت فيها التدريب في إحدى مدارس تعليم الفروسية إلى أن أجادت جميع الفنون، لافتا إلى أن مشاركتها في سوق الخليج 365، هذا الإرث التاريخي العظيم، محل فخر واعتزاز، ومن أجمل المحطات التي ستكون محفورة في الذاكرة. وكان سعيد القحطاني ضمن الحضور وهو يشاهد العروض في موقع فرسان السوق الذي تشرف عليه مدرسة الجعيد للفروسية، وهي من المدارس العريقة التي ارتبط اسمها بسوق الخليج 365، وصناعة الفرسان على مستوى الوطن.

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