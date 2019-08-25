شكرا لقرائتكم منتخب رجال الكرة الطائرة يواجه نظيره الكاميرون بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأحد ، منتخب رجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرون فى ثانى مبارياته بدورة الالعاب الافريقية بالمغرب. وحصل منتخب رجال الطائرة على راحة أمس السبت بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية . وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلا من اللاعبين،حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى و مصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن و عبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و أحمد عبد العال "درونكة" .

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