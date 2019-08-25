هنا: القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم Barcelona في الليجا...

نقدم لكم القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الأسباني الليجا، حيث يخوض نادي برشلونة تلك المباراة أملاً في حصد الثلاث نقاط والتقدم في جدول المسابقة والترتيب، ويرغب البلوجرانا في التتويج بلقب الليجا لهذا العام والاحتفاظ به فهو بطبيعة الحال حامل اللقب والمرشح الأول في ظل تقوية خطوطه بالتعاقد مع الصفقات المميزة كان أبرزها الفرنسي جريزمان.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

وتنطلق مباراة برشلونة وريال بيتيس في تمام التاسعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستكون المباراة منقولة عبر شاشة قناة beIN Sports 3HD باستديو تحليلي خاص، حيث تُنقل مباريات الدوري الأسباني عادة على هذه القناة منذ عدة سنوات، وتسعى البرسا تحت قيادة فالفيردي في انسجام العناصر الجديدة مع النجوم التي تمثل أعمدة الفريق الرئيسية لمحاولة الفوز بلقب دوري الأبطال الغائب منذ عام 2015.

القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة

وعن القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم فيمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس عبر قناة cbc sports HD على القمر الآذري بتردد 11135 H وقناة M7 Asam على العرب سات قمر بدر 26 على التردد 11470 H فارزيتش عبر القمر ياه سات بتردد 11785، والعديد من القنوات الأخرى على الهوت بيرد “الأوروبي” والمكسورة على نظام تشفيرها.