موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني والقنوات المفتوحة الناقلة

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني يريد أن يعرفه الكثيرين من عشاق الفريق الكتالوني في ثانى جولات الليجا، حيث كان البرشا قد تعرض لهزيمة مفاجئة فى أولى مباريات الفريق هذا الموسم، وجاءت على يد فريق أتلتيك بلباو، و الذى أحرز هدف الفوز في آخر دقيقة فى المباراة، وكان يغيب عنه نجمه ليونيل ميسي بسبب اصابة لحقت به فى الساق، و تؤكد المعلومات أن ميسي سيغيب عن مباراة اليوم أيضا أمام ريال بيتس، والتي ستقام على ملعب الكامب نو .

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

مباراة برشلونة وريال بيتيس ستقام اليوم الأحد 25 أغسطس 2019، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت، الحادية عشر مساء بتوقيت الامارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتس

مباراة برشلونة وريال بيتيس منقولة حصرياً على قنوات بى ان سبورت الرياضية، حيث تذاع المباراة علي قناة beIN SPORTS HD 3 المشفرة بتعليق يوسف سيف، وهناك أيضا بعض القنوات المجانية التى ستذيع مباريات الدوري الأسباني دون تشفير،من بين هذه القنوات: