شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يواجه الأوليمبي ودياً استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الداخلية، بقيادة ضياء عبد الصمد اليوم نظيره الأوليمبي ودياً فى إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدورى القسم الثاني.

وهبط فريق الداخلية إلى دوري القسم الثاني بعد توقف رصيده في الموسم الماضي عند النقطة 27 في المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدوري العام.

وأكد ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية ، أن أداء اللاعبين في وديتي حرس الحدود كان مقنعاً بنسبة كبيرة بعد أن تعادل الداخلية في المباراتين بنتيجة 1/1، حيث الفريق لعب المباراتين بتشكيلين مختلفين لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة.