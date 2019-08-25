شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور ينتقد لاعبيه.. ويعرض منصب جديد على ثروت سويلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعض لاعبي فريقه رغم الفوز الكبير على ديكاداها في إياب دور الـ 64 بدوري أبطال أفريقيا التي انتهت بفوز الأبيض بسداسية نظيفة.

أضاف رئيس النادي في تصريحات تلفيزيونية: "بعض اللاعبين استهتروا أمام ديكاداها، وكانت رغبتهم تسجيل الأهداف لأنفسهم، ولولا ذلك لحقق الزمالك فوزًا بنتيجة تاريخية"، مؤكدًا عدم سعادته بنتيجة المباراة.

وعن رحيل ثروت سويلم عن اتحاد الكرة، قال مرتضى إنها خسارة للجبلاية، مشيرًا إلى أنه عرض عليه تولي منصب المدير التنفيذي للقلعة البيضاء.

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وأبدى رئيس الزمالك تفاؤله بعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

أردف مرتضى منصور حديثه مؤكدًا أن أيمن حفني صانع ألعاب الفريق يريد الرحيل من أجل اللاعب ويتمسك بطلبه، لافتًا إلى أن إعارة اللاعب ستكون صعبة بسبب سنه، موضحًا أن مصيره سيتحدد خلال الأيام المقبلة، وسيسعى لإقناعه بالبقاء.