شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة أمام الكاميرون فى الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأحد ، منتخب رجال الكرة الطائرة نظيره الكاميرون فى ثانى مبارياته بدورة الالعاب الافريقية بالمغرب. Advertisements وحصل منتخب رجال الطائرة على راحة أمس السبت بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية . وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلا من اللاعبين،حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى و مصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن و عبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب و أحمد ضياء و أحمد عبد العال "درونكة" .

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