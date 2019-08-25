شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يشيد بالاستقبال من قبل مسئولى العربى الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بحسن الاستقبال من قبل مسئولى العربى الكويتى برئاسة عبد العزيز عاشور الذين حرصوا على التواجد فى مقر إقامة الفريق . ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة العربى الكويتى ضمن مباريات دورالـ 32 للبطولة العربية المقرر لها الاثنين 26 أغسطس الجارى. وتضم بعثة الاتحاد السكندرى فى الكويت 22 لاعبًا وهم: محمود الزنفلى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد أنور وأحمد نبيل وخالد متولى ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو ومروان النجار وخالد قمر والسيد سالم وإسلام جمال وأيمن السيد وعماد السيد وأحمد حجى وأحمد رفعت وصبحى سليمان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل، بالإضافة إلى الجهاز الفنى الذى يضم طلعت يوسف مدير فنى وعبد الجليل إمام مدير الكرة ومنير عقيلة مدرب عام ومحمد إبراهيم مدرب عام وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال ومجدى بهلول مدرب حراس وهانى أحمد مدرب وعمرو الاشلم طبيب الفريق وسمير محجوب مدير إدارى وأحمد متولى إدارى وإسلام السيد علاج طبيعى ومحمد حسن علاج طبيعى وفاروق جعفر ومحمد عبد الجليل وكريم أحمد مصور الفريق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد مصيلحى يشيد بالاستقبال من قبل مسئولى العربى الكويتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.