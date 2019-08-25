شكرا لقرائتكم خبر عن «الداهية» يجهز «مفاجأة» لـ «الكلاسيكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يجهز مدرب فريق الاتحاد سييرا «مفاجأة» فنية لمباراة الكلاسيكو أمام فريق الهلال بعد غد (الثلاثاء) والتي ستقام على استاد الجوهرة بجدة، في مباراة الذهاب ضمن دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، إذ حرص «الداهية» سييرا على الوقوف على نقاط الضعف في الفريق الهلالي من خلال الإحصائية الفنية التي قدمها له مساعدوه عقب متابعة العديد من المباريات للخصم محليا وقاريا، وعلى ضوء ذلك سيضع المدرب سييرا اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الآسيوية القادمة، والتي ستشهد عنصر «المفاجأة» من قبل المدرب الاتحادي الذي يطمح في تحقيق الفوز بنتيجة تسهل من مهمة العميد في لقاء الإياب يوم 17 من شهر سبتمبر القادم في الرياض، وطالب المدرب سييرا لاعبيه بمضاعفة الجهود الفنية من أجل تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب القاري.

إلى ذلك رصدت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مكافأة مالية مناسبة في حال تحقيق الانتصار على الفريق الهلالي في مواجهة الكلاسيكو المرتقبة.