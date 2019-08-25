شكرا لقرائتكم طارق يحيى: قلت لشيكابالا هتبقى مدرب معايا.. وحفني مكنش بيحضر المران الصباحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيى المدير الفني السابق للزمالك كواليس الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق الأبيض قبل قدوم الصربي ميتشو.
قال يحيى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" عل قناة المحور، أنه يشكر اللاعبين على الروح التي ظهروا بها وحالة الحب، كاشفا أنه تحدث مع شيكابالا وقال له أنه سيكون مدربا معه في الجهاز بخلاف دوره كقائد للفريق الأبيض.
تابع أن حالة الحب انعكست بعدما طلب من اللاعبين خوض 3 وحدات تدريبية يوميا، وفوجئ بأحد المساعدين له يخطره أن أيمن حفني لم يكن يحضر المران الصباحي للفريق، ولكنه كان حريصاً على حضور التدريب بدون تغيب.
أوضح أنه استفاد من تأجيل مباراة الذهاب وديكاداها من أجل التعرف على اللاعبين بشكل أفضل وتحضيرهم بدنيا لمباراة بطل الصومال.
أضاف أن اللاعبين تحملوا المسئولية وكانوا في حالة تركيز عالية، وطالبتهم بين شوطي المباراة بنسيان الشوط الأول رغم أن الفريق كان متقدما بثلاثية نظيفة، مستشهدا بما حدث مع فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي والذي أقصى الزمالك من الكونفدرالية في الموسم قبل الماضي، رغم أنه كان معهم أفضل مدرب في مصر وهو إيهاب جلال.
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