نتائج مباريات اليوم فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل أقيمت اليوم السبت العديد من المباريات فى اياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.
وتغلب الزمالك على ديكاداها الصومالى، بسداسية نظيفة أحرزهم مصطفى محمد "هدفين" وشيكابالا "هدفين" ومحمود علاء "هدف" ومحمود عبد العزيز "هدف"، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.
وحقق النجم الساحلى النتيجة الأكبر اليوم السبت بفوزه على هافيا كوناكرى بسباعية مقابل هدف وحيد.
وجاءت نتائج مباريات دورى الأبطال الأفريقي اليوم كالتالى:
زيسكو الزامبى 1 - 0 مامبا أفسى السوازيلاندى
بلاتينيوم الزيمبابوى 3 - 2 بيج بولتس المالاوى
تاونشيب البتسوانى 0 - 1 يانج أفريكانز التنزانى
النجم الساحلى التونسى 7 - 1 هافيا كوناكرى الغينى
جيريشين فوت السنغالى 3 - 0 اويلرز الليبيري
الرجاء المغربى 4 - 0 بريكاما الجامبى
أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي 1 - 1 جرين إيجليز الزامبى
الزمالك المصرى 6 - 0 ديكاداها الصومالى
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