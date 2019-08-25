شكرا لقرائتكم متعب : البدري كان يتعمد تشويه صورتى أمام الجماهير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن غضبه الشديد من حسام البدرى كان بسبب عدم المصداقية والوضوح ،مؤكدا أن جلوسه على دكة البدلاء كان لأسباب شخصية كاشفا أنه ذهب للنادى فى فترته الأخيرة عندما كان لاعبا بدون لبس التدريبات بسبب معرفته المسبقة بخروجه من قائمة المباريات .
وأشار متعب أنه قام باحضار مترجم خاص للمدير الفنى الأجنبى مارتن يول المدير الفنى السابق للأهلى لمعرفة سبب ما تم معرفته من قبل حسام البدرى مشددا أن يول أبلغه أن الفكرة المسبقة عليه أنه لاعب مثير للمشاكل.
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