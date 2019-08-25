شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: فوز الزمالك بسداسية بسبب ضعف ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد صلاح الدين نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق أنه فوز الزمالك اليوم والأهلى أمس بنتيجة كبيرة بسبب ضعف الفرق المنافسة ضمن مباريات دور الـ64 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ويوجد مباراة ودية أمام أندية الدورى الممتاز أقوى من هذة الأندية لذلك لابد من أستثناء القطبين من مباريات هذا الدور خلال السنوات القادمة .

وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أن من مكاسب اليوم لفريق الزمالك اداء حازم امام لامتلاكة السرعة و قدرته على التفاهم مع زميلة محمود عبد الرازق " شيكابلا " و يوجد تحفظ شديد على أنانية على مستوى المغربى أشرف بن شرقى .

وأشار وليد صلاح الدين إلى أنه يفضل مشاركة اللاعب يوسف " أوباما " بديلا للمغربى أشرف بن شرقى لامتلاكة مهاراة عالية وقدرتة على أحراز الاهداف بشكل جيد.