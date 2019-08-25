شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: فوز الزمالك بسداسية بسبب ضعف ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أن من مكاسب اليوم لفريق الزمالك اداء حازم امام لامتلاكة السرعة و قدرته على التفاهم مع زميلة محمود عبد الرازق " شيكابلا " و يوجد تحفظ شديد على أنانية على مستوى المغربى أشرف بن شرقى .
وأشار وليد صلاح الدين إلى أنه يفضل مشاركة اللاعب يوسف " أوباما " بديلا للمغربى أشرف بن شرقى لامتلاكة مهاراة عالية وقدرتة على أحراز الاهداف بشكل جيد.
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