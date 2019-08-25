شكرا لقرائتكم الشيشيني: الشوط الثاني لمباراة ديكاداها كان الأفضل للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق أن الشوط الثاني من مباراة الفريق الأبيض ضد ديكاداها الصومالي كان الأفضل في الأداء من الشوط الأول، مشيدا بالأداء الذي ظهر عليه الفريق الأبيض في المباراة.
قال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور من فوائد المباراة منح الثقة لبعض اللاعبين مثل مصطفى محمد وشيكابالا وأتمنى يتوصل الجهاز الفني إلى التوليفة المثالية قبل مواجهة المقاصة بدور الثمانية للكأس.
شدد على أن الجهاز بدأ استكشاف الفريق الأبيض للوقوف على كل اللاعبين والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنافسات في الفترة القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيشيني: الشوط الثاني لمباراة ديكاداها كان الأفضل للزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.