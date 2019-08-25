شكرا لقرائتكم الشيشيني: الشوط الثاني لمباراة ديكاداها كان الأفضل للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سامي الشيشيني نجم الزمالك السابق أن الشوط الثاني من مباراة الفريق الأبيض ضد ديكاداها الصومالي كان الأفضل في الأداء من الشوط الأول، مشيدا بالأداء الذي ظهر عليه الفريق الأبيض في المباراة.

قال تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور من فوائد المباراة منح الثقة لبعض اللاعبين مثل مصطفى محمد وشيكابالا وأتمنى يتوصل الجهاز الفني إلى التوليفة المثالية قبل مواجهة المقاصة بدور الثمانية للكأس.

شدد على أن الجهاز بدأ استكشاف الفريق الأبيض للوقوف على كل اللاعبين والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنافسات في الفترة القادمة.