شكرا لقرائتكم متعب : وليد أزارو متهور أمام مرمي المنافسين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن المغربى وليد أزارو يتعرض للضغط دائما من قبل الجمهور الذى لا يقبل بأضاعة هذا العدد من الاهداف خلال بطولة الدورى الممتاز و دورى أبطال أفريقيا.
وأشار عماد متعب لابد من التعامل مع وليد أزارو بالتدريبات الفردية وقدرته على أنهاء الكرة بشكل جيد وأحراز أكبر عدد من الأهداف .
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