الفردان: انسجام الفريق قادنا إلى الفوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر حبيب الفردان لاعب النصر عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه في أول مباراة رسمية له، مؤكداً أن الفريق كان منسجماً للغاية واللاعبين فهموا طريقة لعب بعضهم بعضاً، وكل هذا قاد الفريق للفوز. ولفت الفردان إلى أن دعم الإدارة بتواجد كافة اللاعبين الأجانب في المعسكر الصيفي ساهم في هذه الحالة الإيجابية ما كان له المردود في دعم الفريق والظهور بهذه الصورة، مؤكداً في الوقت نفسه أن القادم سيكون أصعب وأقوى حيث يواجه الفريق نظيره الوصل في ديربي بر دبي بالجولة الأولى من دوري الخليج العربي.

ووجه الفردان الشكر إلى الإدارة الفنية لمنتخب الإمارات على ثقتها الكبيرة باختياره ضمن القائمة الأخيرة للأبيض، لافتاً إلى أنه سيكون عند حسن الظن والمسؤولية وتقديم كل ما لديه للمنتخب.