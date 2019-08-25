توخل يتفادى الإجابة عن مشاركة نيمار أمام تولوز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحال المدرب الألماني توماس توخل سائليه إلى إدارة نادي باريس سان جيرمان بشأن ما إذا كان النجم البرازيلي نيمار سيشارك ضمن التشكيلة التي ستستضيف اليوم تولوز في المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في ظل التقارير المتواصلة عن احتمال رحيله عن الفريق.

وقال توخل في مؤتمر صحفي أمس عشية المباراة التي يستضيفها نادي العاصمة على ملعب بارك دي برانس، إن أغلى لاعب في العالم: يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحاً. حتى الآن الأمر غير واضح، وربما يكون واضحاً في الأيام المقبلة.

ورداً على الأسئلة المتكررة للصحفيين، شدد توخل على أن المهاجم الدولي الذي لم يشارك هذا الموسم بعد مع فريقه، جاهز للعب، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود إلى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو.

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أضاف: ربما يجدر بكم أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن. ويشكل نيمار محور التقارير هذا الصيف بشأن احتمال رحيله عن سان جيرمان، بعد عامين من انضمامه إلى صفوفه من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.

وبحسب التقارير، يثير نيمار اهتمام قطبي كرة القدم الإسبانية، ناديه السابق برشلونة ونادي العاصمة ريال مدريد. لكن بحسب المصادر نفسها، لايزال سان جيرمان متصلباً بشأن التخلي عن اللاعب لاسيما بشأن الشروط المالية وطبيعة الصفقة مع أي نادٍ آخر (إعارة أو انتقال نهائي)، علما بأن فترة الانتقالات تغلق في الثاني من أيلول/‏ سبتمبر المقبل.

وفي غياب المهاجم البرازيلي، حقق سان جيرمان فوزاً وخسارة في المرحلتين الأوليين من موسم 2019-2020، اذ تفوق على ضيفه نيم في الأولى بثلاثية نظيفة، وخسر 1-2 أمام مضيفه رين في الثانية.