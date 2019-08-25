شكرا لقرائتكم خبر عن ايبيسفيتش: الدوري الألماني تطور كثيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدل بروسيا دورتموند تأخره إلى انتصار 3-1 على كولونيا بفضل هدفين متأخرين من أشرف حكيمي وباكو الكاسير أمس الأول ليحقق انتصاره الثاني في نفس العدد من المباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وهز دومينيك دركسلر لاعب كولونيا الشباك عند القائم البعيد قبل مرور نصف ساعة ليفتتح التسجيل مع إظهار أصحاب الأرض لنزعة هجومية كبيرة مقارنة بدورتموند الذي تراجع في النتيجة لثاني مباراة على التوالي في الدوري.

وكانت ركلة حرة نفذها ماركو ريوس أفضل فرصة لدورتموند في الشوط الأول وكان لزاماً عليه أن ينتظر حتى الدقيقة 70 ليتعادل بواسطة جيدون سانتشو الذي سجل ثاني هدف له خلال مباراتين.

وارتقى حكيمي فوق اثنين من المدافعين ليلعب الكرة برأسه إثر تمريرة عرضية من اوكاش بيشتشك عند القائم البعيد ليضع الفريق في المقدمة، وأضاف المهاجم الكاسير الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع.

على خط آخر، أعرب فيداد ايبيسفيتش، قائد نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، عن اعتقاده بأن الدوري الألماني صار أقوى بصورة ملحوظة مقارنة بما كان عليه في بداية احترافه هناك في عام 2006.

وفي مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس قال المهاجم البوسني «35 عاماً»: البوندسليجا كان آنذاك ممتعاً، لكنه صار الآن أكثر متعة بشكل كبير، كما أن الحافز للعب هنا، صار أكبر كثيراً. الدوري رائع وممتع، وبإمكان الكرة الألمانية أن تفتخر بهذا.» ويلعب ايبيسفيتش، الحائز أيضاً الجنسية الأمريكية، في الدرجة الأولى بالدوري الألماني منذ 13 عاماً، واحترف خلال تلك الفترة في عدة أندية، منها ألمانيا آخن وهوفنهايم وشتوتجارت.

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ورأى ايبيسفيتش أن الاهتمام العام بالدوري تغير بسبب شبكات التواصل الاجتماعي، وقال إن هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً للاعبي الكرة.

واختتم ايبيسفيتش حديثه بالقول: علينا أن ندرك قيمة إذاعة مباريات لنا في الولايات المتحدة وآسيا في أيام العطلات الأسبوعية، فهذا يعد تقديراً لما نفعله.

في سياق آخر أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني لكرة القدم عن مساعيه للاحتفاظ بحارسه الأمريكي الدولي زاك ستيفن المعار من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رغم عدم وجود بند يتيح شراءه في عقد الإعارة بين الناديين.يذكر أن مانشستر أعار حارس المنتخب الأمريكي لكرة القدم إلى دوسلدورف لمدة عام.

وكان ستيفن احتفل بالفوز مع ناديه الجديد على فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الألماني.

وقال توماس روتجرمان، رئيس مجلس إدارة نادي دوسلدورف، أمس: للأسف لم نتمكن من الاتفاق على بند يتعلق بخيار الشراء، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن نفقد زاك ستيفن بحلول نهاية الموسم، ولا ينبغي التقليل من مثابرتنا.وعن ظهور ستيفن «24 عاماً» حتى الآن مع دوسلدورف، قال روتجرمان: تأكدنا بطبيعة الحال من أنه حارس جيد بصورة استثنائية، وقد اتضح ذلك أيضاً من خلال حصول مانشستر على أموال كثيرة جداً لإعارته.

كان ستيفن وقع عقداً مع مانشستر الصيف الماضي، وتشير تقارير إعلامية إلى أن البطل الإنجليزي دفع ثمانية ملايين يورو لنادي كولومبوس كرو لضم ستيفن.