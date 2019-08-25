شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستضيف اليوم كأس رئيس الدولة للخيول العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي اليوم المحطة السادسة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي تقام للعام الثاني على التوالي في روسيا.

وتقام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

تقام منافسات الكأس الغالية ضمن السباق السابع لمهرجان «مينرز» للخيول الذي يعتبر مناسبة كبيرة في تاريخ فروسية روسيا وحدثاً مميزاً يجمع النخبة والقوة والسرعة والإثارة ويتألف من 13 شوطاً وبمشاركة 135 فرساً ويعتبر أيضاً حدثاً استثنائياً يجمع كبار ملاك ومربي الخيل العربي والمهجن في موقعة واحدة وسط اهتمام إعلامي وحضور جماهيري كبيرين.

ويتنافس على اللقب 8 أفراس تمثل نخبة المرابط والاسطبلات ومزارع الإنتاج الروسي في السباق الذي يقام ضمن فئة «جروب 1» لمسافة 1800 متر والمخصص للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق بمجموع جوائز تبلغ قيمته 50 ألف يورو.

وتواصل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، مسيرة الريادة والتميز بارتباط تنظيم محطاتها بالمضامير العالمية الكبيرة، حيث يجسد إقامة سباق المحطة الروسية في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الذي تأسس عام 1834 السمعة المرموقة للإمارات والمكانة التاريخية للكأس الغالية التي تعد أهم سلسلة سباقات للخيول العربية الكلاسيكية في العالم.

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وأشاد مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة بوصول سلسلة السباقات للمحطة الروسية السادسة التي تعتبر من المحطات المهمة في الأجندة السنوية، مؤكداً أن دعم القيادة الرشيدة لمسيرة الكأس الغالية يقودنا لمراتب عالمية بسباقات الخيل العربية.

وقال إن ما تحققه سلسلة السباقات بجميع محطاتها تمثل نموذجاً فذاً لمدى اهتمام الإمارات وقيادتها الرشيدة ونهجها الحكيم برفعة الخيل العربية ودورها الريادي في تقديم أفضل الفرص والدعم والمساهمات الكبيرة لتنمية حضور الخيل العربي في مشهد السباقات العالمية، مبيناً أن الإمارات تتمتع بشراكات استراتيجية وعلاقات تاريخية وطيدة مع روسيا في كافة القطاعات والمجالات ويمثل تنظيم المحطة السادسة في موسكو ثمرة العلاقات الثنائية المميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين.

وقال: السباق الروسي يمثل صورة حقيقية لمشهد سباقاتنا العالمية ونحن حريصون على مواصلة تقديم أوجه الدعم والخطط النموذجية من أجل تجسيد رسالة وأهداف الحدث وتعزيز مكانته المتقدمة عالمياً باعتباره من أهم السباقات الكلاسيكية على مدار 26 عاماً، معرباً عن سروره بالنتائج الكبيرة والأصداء الواسعة وتفاعل أسرة الخيل الدولية بالحدث وأهميته ومكانته بين السباقات الأخرى.

وأضاف: رفع عدد السباقات لتقام في 12 دولة عام 2019 يجدد التزامنا بترجمة خططنا التطويرية في كل عام ويمثل أهمية كبيرة ويجسد مكانة الكأس وأهدافها السامية، ويسعدنا الاهتمام الواسع الذي تحظى به المحطة السادسة من جانب ملاك ومربي الخيل والإعلام الروسي وهو ما يدل على المكانة الكبيرة للحدث ورسالته وسمعته المرموقة التاريخية.

من جانبه قال فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي المشرف العام على سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: نجاحات المحطة الروسية العام الماضي شكلت صورة مبهرة ودوافع كبيرة لاستمرارية وتواصل هذه المحطة البارزة والمهمة في ظل التفاعل الكبير من قاعدة ملاك ومربي الخيل العربي والحضور الجماهيري والدبلوماسي الكبيرين والتغطية الإعلامية الواسعة، كما عكس حضورها أهمية قصوى في أجندة سباقاتنا السنوية في ظل توافر جميع المقومات المهمة بما ينسجم مع خططنا وأهدافنا التوسعية الطامحة لتشجيع وتحفيز الملاك والمربين لرفع مستويات إنتاج الخيل العربي وتقديم الفرص المثالية للجميع من أجل التفاعل والمشاركة في سباقاتنا السنوية.

وأشار إلى أن روسيا تمتاز بحضور قوي في مشهد سباقات الخيل العربية من ناحية القاعدة الكبيرة لملاك ومربي الخيل العربي واسطبلات ومزارع إنتاج الخيول بجانب تنظيمها المتواصل لأشهر سباقات الخيل العالمية، الأمر الذي يتناغم مع رسالة الحدث ودورها الكبير في تقديم أوجه الدعم لمضاعفة فرص النجاحات وتحقيق الإسهامات المهمة لرفع مستويات إنتاج الخيل العربي على الساحة الدولية.