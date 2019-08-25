منتخب الشباب يواجه البحرين في «خليجية السلة» اليوم

يخوض منتخب الإمارات لشباب السلة الليلة آخر مواجهاته في بطولة الخليج المقامة حالياً في البحرين، وذلك بلقاء المنتخب البحريني المضيف اليوم في ختام البطولة، وكان المنتخب أضاع فرصة التأهل الآسيوي بعد أن مني بالخسارة أمام عمان 56 - 62، والسعودية 51 - 62، والكويت 74 - 76 على التوالي.

وجاءت نتائج المنتخب في البطولة صادمة وغير متوقعة رغم الإمكانيات التي وفرت له، وكان المنتخب خاض فترة إعداد جيدة اختتمها بمعسكر لمدة أسبوعين في تركيا، وأظهرت نتائج المنتخب واحتلاله مركزا متأخرا في الترتيب الخليجي تواضع المستوى العام لمنتخب كان يعول عليه رئيس الاتحاد ومجلس الإدارة بأكمله كثيرا من الآمال كونه رديف المنتخب الأول الذي سيتولى الدفاع عن ألوان الإمارات خلال السنوات المقبلة.

ويتوقع ان يفتح مجلس إدارة الاتحاد ملف إخفاق المنتخب في البحرين لمعرفة الأسباب التي جعلته يتذيل ترتيب البطولة وإخفاقه في نيل أي من بطاقتي التأهل الآسيوي في ختامها كما كان مخططا.

يشارك منتخب الإمارات في البطولة بتشكيلة ضمت 12 لاعباً هم، يوسف وسيم وراشد سيف وهزاع عمر ويوسف سيد ووليد خالد وخالد خميس من نادي الشارقة، وصالح إبراهيم وسيف أحمد من نادي الوحدة، وعبدالله أحمد وعبدالعزيز خليفة من نادي الوصل، وعبدالله خالد من نادي بني ياس، وحسين إبراهيم من نادي النصر، ويتولى الإدارة الفنية للمنتخب المدرب السوري همام كركوكلي.