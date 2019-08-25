شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والاتحاد يفتتحان الدوري بانتصارين كبيرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
حقق الهلال والاتحاد العلامة الكاملة في مستهل لقاءاتهما في النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوز الأول على ضيفه أبها «4-2» وفوز الثاني على ضيفه الرائد «3-1» علماً أن الفريقين سيلتقيان بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وتساوى الفريقان برصيد ثلاث نقاط مع حامل اللقب النصر، في حين تعثر التعاون بالتعادل مع الحزم بهدف.
على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض تقدم أبها الوافد الجديد في الدقيقة 22 عن طريق فانيفا انديرياتيسما بيد أن الفرنسي غوميز عاد بالهلال للمباراة في الدقيقة 39 قبل أن يضعه في المقدمة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.
وأضاف الإسباني سبستيان سوريا والسوري عمر خربين هدفين في الشوط الثاني ، وسجل الضيوف ثانياً عن طريق سعد بقبر من ركلة جزاء .وقاد البرازيلي رومارينهو اتحاد جدة للفوز بعدما أحرز هدفين بمرمى الرائد معززاً هدف التقدم الذي سجله الصربي اليكسندر بروفيتش من ركلة جزاء، وجاء هدف الرائد الوحيد عن طريق محمد السهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال والاتحاد يفتتحان الدوري بانتصارين كبيرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.