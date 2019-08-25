الهلال والاتحاد يفتتحان الدوري بانتصارين كبيرين

حقق الهلال والاتحاد العلامة الكاملة في مستهل لقاءاتهما في النسخة الجديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوز الأول على ضيفه أبها «4-2» وفوز الثاني على ضيفه الرائد «3-1» علماً أن الفريقين سيلتقيان بعد غد الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتساوى الفريقان برصيد ثلاث نقاط مع حامل اللقب النصر، في حين تعثر التعاون بالتعادل مع الحزم بهدف.

على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض تقدم أبها الوافد الجديد في الدقيقة 22 عن طريق فانيفا انديرياتيسما بيد أن الفرنسي غوميز عاد بالهلال للمباراة في الدقيقة 39 قبل أن يضعه في المقدمة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.

وأضاف الإسباني سبستيان سوريا والسوري عمر خربين هدفين في الشوط الثاني ، وسجل الضيوف ثانياً عن طريق سعد بقبر من ركلة جزاء .وقاد البرازيلي رومارينهو اتحاد جدة للفوز بعدما أحرز هدفين بمرمى الرائد معززاً هدف التقدم الذي سجله الصربي اليكسندر بروفيتش من ركلة جزاء، وجاء هدف الرائد الوحيد عن طريق محمد السهلي.