بشيكتاش يتخلى عن البرتغالي كواريسما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بشيكتاش التركي لكرة القدم، أمس، تخليه عن لاعبه البرتغالي ريكاردو كواريسما قبل عام من انتهاء عقده.

ونشر النادي التركي بياناً جاء فيه: «بعد اجتماع أمس مع ريكاردو كواريسما، تم إعلامه بأنه لن يكون في صفوفنا للموسم المقبل».

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وكانت مصادر إعلامية، أشارت في فبراير الماضي، إلى أن كواريسما، أبدى رغبته في الرحيل عن نادي مدينة إسطنبول بسبب تأخر في دفع مستحقاته المالية.

وأضاف النادي، أن لاعب الجناح الدولي البالغ 35 عاماً حصل على الضوء الأخضر للتعاقد مع فريق جديد لموسم 2019-2020، حتى موعد إقفال سوق الانتقالات.

ودافع كواريسما، مرة أولى عن ألوان بشيكتاش عام 2010، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة إلى الأهلي الإماراتي (2013)، لينتقل بعدها إلى بورتو لمدة عامين (2014-2015)، ويعود مجدداً إلى النادي التركي عام 2015؛ حيث قاده لإحراز لقب الدوري المحلي عامي 2016 و2017.