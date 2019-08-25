أكاديمية شباب الأهلي تعسكر في الإسماعيلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت بعثة فرق أكاديمية نادي شباب الأهلي لكرة القدم إلى مصر؛ لإقامة معسكر إعدادي في مدينة الإسماعيلية؛ استعداداً للموسم الجديد، وسيستمر المعسكر حتى يوم 3 سبتمبر/‏‏أيلول المقبل.

يترأس البعثة الدكتور موسى عباس مدير الأكاديمية، ويرافقه عدد من أعضاء إدارة الأكاديمية، إضافة إلى الأجهزة الإدارية والفنية والعلاجية للفرق المشاركة بالمعسكر الخارجي. وبلغ إجمالي عدد أفراد البعثة 111 فرداً؛ بينهم 30 مشرفاً وإدارياً إضافة إلى مدربين وأخصائيي علاج، و81 لاعباً يمثلون أربع مراحل سنية؛ وهي: فرق تحت 14 و15 و16 و17 عاماً. ويتضمن برنامج المعسكر تدريب الفرق على فترتين يومياً في الصباح والمساء، إضافة إلى عدد من المباريات الودية في مقدمتها مباريات مع فرق المراحل السنية المختلفة في النادي الإسماعيلي.وأشاد موسى عباس بمردود المعسكر بدنيا وفنيا ،وأشاد بتعاون كوادر الإسماعيلية في توفير كل متطلبات فرق أكاديمية شباب الأهلي ،وقال أن المستوى العال لفرق نادي الإسماعيلي ستوفر فرص احتكاك قوية للفرق الأربع، وهو ما سيعود بالفائدة على إعداد اللاعبين.