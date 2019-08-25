الأهلي المصري يبحث عن مهاجم أجنبي

يبحث مسؤولو النادي الأهلي المصري، عن مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد، في الوقت الذي يملك النادي بالفعل أكثر من لاعب لاقى قبولًا لدى لجنة التخطيط؛ ولكن تفعيل التعاقد مؤجل حتى هذه اللحظة، ورصدت إدارة الأهلي مبلغ مليون و700 ألف دولار؛ للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر في الموسم المقبل، ويراهن مسؤولو الأهلي على إتمام التعاقد مع المهاجم الجديد بتسويق واحد من اللاعبين الأجانب المتواجدين داخل قائمة الفريق، خاصة أن النادي يتواجد به حالياً الحد الأقصى من اللاعبين الأجانب، وعددهم 5؛ وهم: وليد أزارو؛ وجونيور أجاي؛ وعلي معلول؛ وجيرالدو؛ واليو ديانج.