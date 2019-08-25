شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صقر الكتبي لاعب المدام ومنتخب الإمارات للقوس والسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي صقر الكتبي لاعب نادي المدام ومنتخب الإمارات، بعد صراع مع المرض، ونعت الهيئة العامة للرياضة اللاعب، كما نعاه اتحاد الإمارات للقوس والسهم، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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