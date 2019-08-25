شكرا لقرائتكم خبر عن النفط العراقي يعاقب ثلاثة لاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قررت الهيئة الإدارية لنادي النفط العراقي، معاقبة ثلاثة لاعبين بحسومات مالية، لعدم التحاقهم بالتدريبات اليومية دون أعذار مشروعة. وذكر مصدر في إدارة النادي، أن الإدارة قررت معاقبة اللاعبين مازن فياض وعماد الزهرة والحارس علي ياسين. وأضاف أن الإدارة ستصدر عقوبات أكبر، في حال استمر تغيب اللاعبين وعدم التزامهم، لأنهم يرتبطون بعقود رسمية مع النفط.
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