الشارقة يجدد عقد عادل الحوسني حتى 2023

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلن نادي الشارقة تجديد عقد الحارس عادل الحوسني وذلك حتى عام 2023، وجاء التجديد بحضور محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم بالنادي وعبدالعزيز محمد مدير الفريق. وأكد اللاعب أن طموحه مع الفريق كبيرة يتمثل في تحقيق البطولات والمحافظة على الإنجاز الشخصي بالتواجد في صفوف المنتخب، وكذلك جائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي.

وأضاف: «بلا شك تجديد التعاقد مع الملك يعني لي الكثير ويوفر لي الاستقرار والراحة النفسية لمواصلة المسيرة مع هذا النادي العريق بدعم ومساندة زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري».