«أبوظبي» يخوض السباق الرئيسي لبطولة العالم للفورمولا2 اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض فريق أبوظبي اليوم، السباق الرئيسي والختامي من الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والمقامة حالياً في مقاطعة برينديزي بإيطاليا.

وحرص سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على الاطمئنان على استعداد فريق أبوظبي قبل انطلاق المنافسة، وشد سموه من أزر المتسابقين وجميع أفراد البعثة، وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم كي يكونوا دائماً المرآة، التي تعكس الإمكانات والقدرات الأفضل للرياضة البحرية الإماراتية.

ويشارك في السباق 20 زورقاً فيما تتجه أنظار المتابعين إلى متصدر الترتيب العام حالياً فريق أبوظبي، والذي يحل في الصدارة برصيد 35 نقطة عن طريق زورقه 35 بقيادة راشد القمزي، إضافة لمشاركة زميله في الفريق زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير أيضاً في السباق، الذي يبلغ طوله 1650 متراً.

وإضافة إلى وجود راشد القمزي، في صدارة الترتيب العام ب35 نقطة يأتي خلفه في الوصافة زورق الشارقة بقيادة فرديناند زيندينبريجن، ورصيده 21 نقطة وثالثاً زورق الألماني ستيفان هاجن برصيد 20 نقطة، ويحل في المركز الرابع زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي برصيد 16 نقطة في حين يأتي خامساً زورق السويدي دانييل سيجينمارك برصيد 15 نقطة.

ويحظى صاحب المركز الأول في السباق ب 20 نقطة، ويحصل صاحب المركز الثاني على 15 نقطة والثالث 12 نقطة والرابع 9 نقاط والخامس 7 نقاط والسادس 5 نقاط، وحتى المركز العاشر نقطة واحدة.

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وكانت اللجنة المنظمة، قررت تأهل 20 زورقاً للمشاركة في مسار السباق، الذي يبلغ طوله 1650 متراً على امتداد ساحل برينديزي والبحر الأدرياتي؛ حيث كان العدد الأقصى للمشاركة في المواسم الخمسة الماضية في أي جولة هو 18 زورقاً كحد أقصى، ولكن جاء الطلب من الاتحاد الإيطالي للرياضات البحرية مستضيف البطولة بأن يكون عدد المشاركين 20 من خلال المنافسة.

وأكد سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، استعداد الفريق للمشاركة وثقته في الإعداد والتجهيز، الذي قام به الطاقم الفني بقيادة الأسطورة كابليني، مدرب الفريق، وأيضاً ثقته في أبطالنا القادرين على تجاوز أي عقبة فنية والتعامل معها بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن الهدف هو الاستمرار في صدارة الترتيب العام للبطولة.

وقال: «قد يكون هناك تخوف من ضيق المنطقة، التي يقام فيها السباق؛ حيث إن عرض مكان المسار هو أقل من 2 كيلو، وفي كاسر مغلق عن البحر تماماً، ولذلك ستكون هناك ارتدادات للأمواج قد يكون لها تأثير في بعض المناطق على الزوارق المشاركة، هناك أيضاً طرق خاصة، وتعامل فني مع مثل هذه المسارات والظروف، ويجب أن يكون أي فريق مستعد للمشاركة تحت ظل أي ظروف، بالنسبة لنا نثق في الإعداد الفني والتجهيز لطاقمنا الفني ونثق في الأسطورة كابليني مدرب الفريق، وأيضاً في أبطالنا القادرين على تجاوز أي عقبة فنية والتعامل معها بالشكل الأمثل، نريد أن ننهي هذه المحطة والجولة بالنتيجة المرجوة والمطلوبة، وبأن نكون مستمرين في صدارة الترتيب العام للبطولة».

وقبل انطلاق سباق اليوم، عقد المدرب جيدو كابليني، اجتماعاً مع المتسابقين أمس، وتم عرض مسار السباق لهم بكاميرا درون، قامت بتصوير التجارب الحرة، وعرض السباق من الأعلى، وقدم كابليني، نصائح للمتسابقين مستدلاً بالسباق من الجو وبتحركات الزوارق من بوابة إلى أخرى.

وقال المتسابق راشد الطاير، قائد زورق أبوظبي 36: «قام كابليني، بإعطائنا لمحة مهمة للمسار من الأعلى وكيف نتعامل مع مجريات السباق عند حدوث أي ازدحام للزوارق، وأيضاً كيفية التجاوز الأمثل عند بعض النقاط مع ملاحظة أسلوب بقية المشاركين من خلال المنافسة، كما حذرنا من وجود بعض الارتدادات من الأمواج في بعض المناطق كي نكون على أهبة الاستعداد والحذر في أي منطقة من المسار».